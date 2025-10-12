Al via la Barcolana57, mare di vele nel Golfo di Trieste

Il tradizionale colpo di cannone delle 10:30 ha segnato l’avvio ufficiale della Barcolana57, che quest’anno vede la partecipazione di ben 1.865 imbarcazioni. Il percorso della regata resta invariato rispetto alla scorsa edizione: un quadrilatero di regata a vertici fissi nel Golfo di Trieste, lungo complessivamente 13 miglia nautiche. La linea di partenza si trova tra Barcola e Miramare. Si navigano 4,3 miglia fino alla prima boa, seguite da un disimpegno di 0,9 miglia. Successivamente, da Boa 2 a Boa 3, al largo del Castello di Miramare, gli equipaggi percorrono altre 4 miglia, prima di tornare verso Barcola lungo la costa per 2,3 miglia. La fase finale inizia al largo del Faro della Vittoria e si conclude alla Diga del Porto Vecchio, davanti a piazza dell’Unità, dopo un’ultima tratta di 1,5 miglia.

Le previsioni meteo indicano vento leggero, intorno ai 6 nodi sul campo di regata, con raffiche fino a 15 nodi a Miramare in partenza a causa della bora, seguite da una rotazione del vento verso Ovest.