Allarme per gli elefanti in India: la popolazione cala del 25% in 8 anni

La popolazione di elefanti selvatici in India ha subito un drastico calo negli ultimi 8 anni, passando da circa 30mila a 22.446 esemplari, secondo il censimento governativo. La riduzione, pari a un quarto, si aggiunge al preoccupante quadro globale: secondo il WWF, restano meno di 50mila elefanti asiatici allo stato selvatico, di cui il 60% vive in India. L’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN) li inserisce nella lista delle specie in via di estinzione. Lo studio indica che le principali minacce derivano dalla perdita e frammentazione dell’habitat naturale, dall’espansione di piantagioni di tè e caffè, dalla costruzione di recinzioni e dai conflitti con l’uomo. Le mandrie risultano sempre più isolate e l’areale degli elefanti indiani oggi copre solo il 3,5% della loro estensione storica. Gli autori del rapporto raccomandano di rafforzare i corridoi naturali, ripristinare gli habitat e ridurre l’impatto dei progetti di sviluppo per garantire la sopravvivenza della specie.