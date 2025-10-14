Allerta Meteo, 4 Cicloni nei prossimi 10 giorni: allarme rosso per il forte maltempo in arrivo dalla Spagna al Centro/Sud | MAPPE e DETTAGLI

Arriva il forte maltempo sull’Italia. Arrivano le grandi piogge autunnali, con ben 4 cicloni nei prossimi 10 giorni. I primi due, questa settimana colpiranno il Centro/Sud. Gli altri due, la prossima settimana prevalentemente al Centro/Nord, con la riapertura della porta atlantica che riporterà anche un po’ di caldo con scirocco e libeccio, dopo un mese esatto di temperature costantemente sottomedia o – nel migliore dei casi – in linea con le medie stagionali, in tutto il nostro Paese, ma anche piogge intense e abbondanti in tutto il Nord e nelle Regioni tirreniche con un’altalena termica tra i caldi richiami pre-frontali meridionali, e le fresche sfuriate di maestrale che seguiranno i transiti ciclonici.

Una sintesi di provenienza e tempistica dei quattro cicloni in arrivo, nella nostra mappa appositamente elaborata in merito:

La prima ondata di maltempo è ormai imminente, e arriva direttamente dalla Spagna flagellata nei giorni scorsi da piogge alluvionali nei settori mediterranei del Paese. I primi forti temporali stanno già colpendo le acque del mar Tirreno tra Corsica e Sardegna. Questa mattina sono caduti 71mm di pioggia a Luri, nel Capo Corso, vicino Bastia. I fenomeni di maltempo si intensificheranno nel pomeriggio-sera, colpendo non solo la Sardegna ma anche il Centro Italia con piogge, rovesci e temporali tra Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise e Campania. Fenomeni sparsi a macchia di leopardo e localmente intensi. Ma i temporali più forti di oggi pomeriggio colpiranno la Sicilia, con veri e propri nubifragi nelle zone interne dell’isola. Avremo altri temporali in Corsica e qualche pioggia al confine tra Piemonte e Francia, sulle Alpi tra Torino e Cuneo.

Il maltempo, però, si intensificherà drammaticamente domani. Mercoledì 15 ottobre.

Allerta Meteo, tutti i dettagli sul primo ciclone: mercoledì e giovedì maltempo estremo in tutto il Centro/Sud, venerdì coda al veleno in Puglia

Il maltempo inizierà a fare davvero sul serio da domani, mercoledì 15, con fenomeni estremi sin dalle prime ore del mattino al Centro/Sud, nel mar Tirreno, tra Sardegna e Sicilia dove avremo veri e propri super-temporali. Le piogge già dal mattino interesseranno anche Campania, Puglia, Basilicata e Calabria, come mostra chiaramente la mappa del modello Moloch del CNR:

Nel pomeriggio-sera inizierà la fase clou di quest’ondata di maltempo, che poi proseguirà il giorno successivo – giovedì 16 ottobre – risalendo tutto il Sud. Intanto, domani sera avremo forti temporali sulla terraferma in Sardegna, Sicilia, Calabria e anche nel Lazio, dove si formeranno temporali pomeridiani sull’Appennino per l’ingresso dell’aria fredda proveniente dai Balcani, e sconfineranno verso le coste tirreniche. I fenomeni più estremi saranno al Sud, con piogge alluvionali al largo di Trapani e Palermo, nel cagliaritano ma soprattutto su Stretto di Messina, Sicilia orientale (Catania e Messina) e Calabria jonica tutta, da Reggio a Sibari:

Il maltempo continuerà poi a risalire sul Sud nella giornata di dopodomani, giovedì 16 ottobre, estendendosi a Basilicata e Puglia ma persistendo ancora anche in Calabria e Sicilia. Il miglioramento si concretizzerà soltanto venerdì 17, ma non ovunque: in Puglia persisteranno piogge alluvionali, anzi, quella di venerdì sarà la giornata peggiore in assoluto in Puglia, con fenomeni meteo estremi. Questo ciclone, infatti, come già accaduto nei giorni scorsi in Spagna, sarà lento e persistente nelle medesime aree per molte ore, in alcuni casi oltre 48 ore consecutive. Questo aumenta enormemente il rischio di gravi conseguenze in termini alluvionali.

Allerta Meteo: il secondo ciclone in arrivo nel weekend

La breve tregua tra il primo e il secondo ciclone durerà soltanto poche ore, tra venerdì sera e sabato mattina. Sabato 18 ottobre, infatti, il secondo ciclone in risalita dal Canale di Sicilia e dalla Tunisia si abbatterà sulla Sardegna, colpendo duramente Cagliari. Nel resto del Sud (e d’Italia) sarà una splendida giornata di sole, ma il maltempo picchierà duro sulla Sardegna meridionale e da sabato sera inizierà ad incombere anche sulla Sicilia, minaccioso, da sud/ovest, raggiungendo prima di tutto le isole del Canale: Linosa, Lampedusa e Pantelleria.

Domenica 19 sarà la giornata di maltempo più estrema di tutta la settimana: il fronte temporalesco risalirà su Sicilia (al mattino) e Calabria (nel pomeriggio), provocando piogge alluvionali, le più intense della serie. Attenzione anche a Malta, ma i fenomeni più estremi si verificheranno ancora una volta nella Sicilia orientale e in Calabria, risalendo poi verso la Puglia tra domenica sera e lunedì 20. Lunedì 20 sarà anche il giorno in cui arriverà dalla Francia il terzo ciclone, quello proveniente dall’oceano Atlantico che proprio lunedì riporterà forti piogge al Nord.

Tutti i dettagli nel video di seguito:

