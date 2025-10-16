Allerta Meteo Abruzzo: rischio nubifragi sul litorale, possibili allagamenti tra Pescara, Chieti e Vastese

Il Mediterraneo resta interessato da una circolazione ciclonica piuttosto vivace. Nelle prossime ore il vortice depressionario si sposterà lentamente tra lo Ionio e il Golfo di Taranto, determinando una nuova fase di maltempo sulle regioni del Sud e sul medio versante adriatico. Si tratterà di un peggioramento localizzato ma significativo, con piogge a tratti intense specie nelle ore del mattino su Abruzzo meridionale, Molise e Puglia, mentre il resto d’Italia godrà di condizioni più stabili. Le correnti orientali che accompagnano il ciclone continueranno a soffiare moderate o tese, mantenendo un clima più fresco e umido sulle aree adriatiche. Al Nord, invece, la rimonta dell’alta pressione garantirà tempo stabile, con cieli in prevalenza sereni e temperature gradevoli per il periodo.

Previsioni dettagliate per l’Abruzzo

In Abruzzo la giornata sarà contrassegnata da cieli nuvolosi o coperti, soprattutto lungo la fascia costiera e sui settori orientali. Le prime precipitazioni, attese tra la notte e la mattinata, interesseranno il Teramano, per poi estendersi rapidamente a Pescarese, Chietino e Vastese, dove non si escludono temporali o rovesci intensi, in particolare lungo le aree litoranee.

Tendenza e temperature

Nel corso del pomeriggio si assisterà a un graduale miglioramento con attenuazione dei fenomeni e prime schiarite, più ampie sui rilievi interni e nel settore aquilano. Le temperature saranno in ulteriore calo, più sensibile sul medio e basso Adriatico, con valori massimi compresi tra 18 e 20 °C.

Verso un lento miglioramento

Il contesto meteorologico resterà comunque instabile fino a metà settimana, quando il vortice mediterraneo tenderà a esaurirsi, lasciando spazio a un miglioramento più duraturo. Si raccomanda prudenza negli spostamenti, specie nelle prime ore del mattino, per il rischio di piogge forti e ridotta visibilità lungo la costa e i tratti appenninici.

