Allerta Meteo, l’Aeronautica avverte: “da domani forte maltempo in 4 regioni”

Allerta Meteo per “precipitazioni intense ed abbondanti a prevalente carattere di rovescio o temporale” a causa di un intenso vortice di bassa pressione che nei prossimi giorni attraverserà parte della Penisola e porterà diffuso maltempo, con rischio nubifragi e violente grandinate. In considerazione della situazione, il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 14 di oggi, 14 ottobre 2025, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“.

Di seguito tutti i dettagli nel testo integrale.

Allerta Meteo, nuovo avviso dell’Aeronautica Militare

“Previsione di fenomeni intensi emessa alle ore 12 UTC del 14/10/25. Si prevedono precipitazioni intense ed abbondanti a prevalente carattere di rovescio o temporale: dalla mattina di domani , mercoledì 15 ottobre 2025, e fino alla mattina di dopodomani , giovedì 16 ottobre, sulla Sardegna ;

, mercoledì 15 ottobre 2025, e fino alla mattina di , giovedì 16 ottobre, sulla ; dal pomeriggio di domani , mercoledì 15 ottobre, e fino alla sera di dopodomani , giovedì 16 ottobre su Sicilia e sulla Calabria ionica;

, mercoledì 15 ottobre, e fino alla sera di , giovedì 16 ottobre su e sulla ionica; dal pomeriggio di domani, mercoledì 15 ottobre, e per tutta la giornata di dopodomani, giovedì 16 ottobre, sulla Basilicata, con particolare riferimento al settore ionico.

I temporali saranno accompagnati da frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento“.

In riferimento all’allerta meteo, va chiarito che le informazioni relative ai fenomeni meteorologici intensi – in base a quanto precisato dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare – si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche degli eventi meteo previsti. Tali informazioni sono prive di valutazioni connesse all’impatto sul territorio per le quali si deve far riferimento ai bollettini di allerta meteo relativi al Sistema di Allertamento Nazionale che sono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile e sono consultabili alla pagina https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/meteo-idro/allertamento

