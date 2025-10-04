Allerta Meteo, l’Aeronautica Militare avverte: “domani tempesta in 10 regioni”

Allerta Meteo domani domenica 5 ottobre 2025: sarà una giornata di maltempo estremo, tra nubifragi, mareggiate e vento forte settentrionale con raffiche fino a burrasca forte o tempesta. In considerazione della situazione, il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 14 di oggi, 4 ottobre 2025, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“. Di seguito tutti i dettagli nel testo integrale.

Allerta Meteo, nuovo avviso dell’Aeronautica Militare per domani domenica 5 ottobre 2025

“Previsione di fenomeni intensi emessa alle ore 12 UTC del 04/10/25. Per la giornata di domani, domenica 5 ottobre 2025, si prevede vento forte settentrionale con raffiche fino a burrasca forte (75-88 kmh) o tempesta (79-102 kmh) e possibili mareggiate lungo le coste esposte: dalle prime ore della notte e fino al mattino sulla Liguria ;

; dal primo mattino e fino al primo pomeriggio su aree costiere e immediato entroterra di Friuli-Venezia Giulia , Veneto ed Emilia-Romagna ;

, ed ; dalla tarda mattinata e fino a sera su Sardegna , Marche e Abruzzo ;

, e ; dal pomeriggio e fino alla serata di domani, lunedì 6 ottobre sul Molise, in estensione a Basilicata e Puglia. Si prevedono inoltre, dalle prime ore della notte e per tutta la mattinata di domani, domenica 6 ottobre 2025 precipitazioni intense e abbondanti, anche a carattere temporalesco sul Friuli-Venezia Giulia“.

In riferimento all’allerta meteo, va chiarito che le informazioni relative ai fenomeni meteorologici intensi – in base a quanto precisato dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare – si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche degli eventi meteo previsti. Tali informazioni sono prive di valutazioni connesse all’impatto sul territorio per le quali si deve far riferimento ai bollettini di allerta meteo relativi al Sistema di Allertamento Nazionale che sono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile e sono consultabili alla pagina https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/meteo-idro/allertamento

