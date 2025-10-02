Allerta Meteo, l’Aeronautica Militare avverte: “burrasca forte in 6 regioni”

Allerta Meteo tra oggi e domani per “vento forte settentrionale con raffiche fino a burrasca o burrasca forte” in numerose regioni, con possibili mareggiate lungo le coste esposte. In considerazione della situazione, il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 14 di oggi, 2 ottobre 2025, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“. Di seguito tutti i dettagli nel testo integrale.

Allerta Meteo, nuovo avviso dell’Aeronautica Militare

“Previsione di fenomeni intensi emessa alle ore 12 UTC del 02/10/25. Persiste, per la giornata di oggi, giovedì 2 ottobre 2025, e fino alla serata di domani venerdì 3 ottobre 2025, vento forte settentrionale con raffiche fino a burrasca o burrasca forte su Abruzzo, Molise e Campania, in estensione, dalle prime ore di domani, venerdì 3 ottobre 2025, anche a Puglia, Basilicata e Calabria; possibili mareggiate lungo le coste esposte. Si prevede inoltre, dalle prime ore di domani, venerdì 3 ottobre 2025, e fino alle prime ore serali, stato del mare fino a molto agitato al largo del Mar Ionio centrosettentrionale“.

In riferimento all’allerta meteo, va chiarito che le informazioni relative ai fenomeni meteorologici intensi – in base a quanto precisato dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare – si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche degli eventi meteo previsti. Tali informazioni sono prive di valutazioni connesse all’impatto sul territorio per le quali si deve far riferimento ai bollettini di allerta meteo relativi al Sistema di Allertamento Nazionale che sono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile e sono consultabili alla pagina https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/meteo-idro/allertamento

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: