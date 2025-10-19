Allerta Meteo, ancora maltempo al Sud e da domani tornano le grandi piogge autunnali anche al Centro/Nord | MAPPE

Si riapre la porta atlantica, esattamente come previsto nei precedenti bollettini. Ecco come, nei prossimi giorni e già a partire da domani, lunedì 20 ottobre, torneranno le grandi piogge autunnali sul Nord e sul Centro Italia, che fin qui sono rimasti quasi completamente al secco in queste prime due decadi del mese di ottobre. L’Anticiclone delle Azzorre ha bloccato il flusso zonale oceanico, e il maltempo si è concentrato esclusivamente sulle Regioni Adriatiche e al Sud. Tra Toscana e Liguria ci sono località in cui non piove addirittura da fine settembre. Ma il ritorno del maltempo è ormai imminente.

Le immagini satellitari in diretta mostrano già l’avanzata della perturbazione atlantica, la prima del mese di ottobre, sul Nord Italia con le prime nubi alte e stratiformi che annunciano il ciclone in arrivo. Intanto all’estremo Sud si nota il ciclone Africano transitare sul mar Jonio verso la Grecia, mentre in Calabria piove nelle zone joniche e il maltempo si intensificherà anche qui nelle prossime ore:

Infatti nel pomeriggio-sera di oggi, domenica 19 ottobre, avremo ancora forti piogge in Calabria, ma soprattutto Sicilia e Sardegna, con i fenomeni più intensi nell’area etnea, tra le province di Messina e Catania, dove ci aspettiamo ulteriori nubifragi. Rimane ancora bello e soleggiato al Nord e al Centro, seppur con un aumento della nuvolosità che annuncia l’arrivo della tempesta atlantica:

Allerta Meteo per domani, lunedì 20 ottobre

Domani, lunedì 20 ottobre, tornerà il forte maltempo al Nord con le prime grandi piogge autunnali della stagione dopo quelle dello scorso settembre. Attenzione perchè continuerà ancora a piovere anche al Sud, soprattutto in Sicilia con ulteriori nubifragi sull’Etna nella notte e in mattinata. Intanto, però, il ciclone atlantico proprio nella mattinata colpirà il Nord/Ovest portando tanta neve sulle Alpi occidentali, forti nubifragi in Francia e le prime piogge anche intense in Liguria e alta Toscana. Tornerà la pioggia anche in Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Emilia e localmente al Nord/Est tra Veneto e Friuli Venezia Giulia:

Nel pomeriggio-sera il maltempo si intensificherà ulteriormente con i primi violenti nubifragi che colpiranno la Liguria, bersagliata da forti temporali. Piogge intense anche in alta Toscana, Emilia e Lombardia, mentre il maltempo sarà avanzato su tutto il Nord con nevicate sparse sull’arco alpino. Qualche debole pioggia tra Lazio e Campania e ulteriori precipitazioni in Calabria e Sicilia:

Nei due giorni successivi, martedì 21 e mercoledì 22, il maltempo continuerà a colpire l’Italia con forti piogge al Nord, al Centro e in scivolamento anche al Sud in quella che sarà una prima metà della settimana entrante dai connotati tipicamente autunnali in tutto il nostro Paese.

Il monitoraggio meteo in diretta con tutte le mappe di satelliti, radar, fulminazioni e mappe

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Le Previsioni Meteo per Nord, Centro e Sud Italia

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: