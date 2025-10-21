Allerta meteo arancione in Spagna: vento forte, mareggiate e piogge in arrivo

La Spagna si prepara a un nuovo peggioramento del tempo: una perturbazione atlantica porterà vento forte, piogge diffuse e mareggiate nella giornata di giovedì 23 ottobre. Secondo l’AEMET, sono attivi avvisi di livello arancione in alcune aree del nord-ovest e del nord-est, dove si attendono i fenomeni più intensi. L’arrivo del sistema frontale determinerà condizioni tipicamente autunnali su gran parte del Paese: cieli molto nuvolosi, temperature miti (massime intorno a 20 °C, minime prossime a 8 °C) e venti occidentali in rinforzo, in particolare sul terzo settentrionale.

Regioni e fenomeni più esposti

Galizia e Cantabrico : raffiche da O–SO fino a 60 km/h e allerta arancione per fenomeni costieri , in particolare sulle coste di A Coruña e Pontevedra .

: raffiche da e per , in particolare sulle coste di e . Asturie, Cantabria, Paesi Baschi : rischio giallo/arancione per mare grosso e vento costiero , con moto ondoso in aumento tra mercoledì notte e giovedì.

: rischio per e , con moto ondoso in aumento tra mercoledì notte e giovedì. Castiglia e León, Madrid, Estremadura : attese piogge persistenti per l’ingresso di una nuova depressione atlantica da ovest.

: attese per l’ingresso di una da ovest. Comunità Valenciana e Murcia: rovesci locali lungo la costa (sud di Valencia, nord di Alicante), senza allerte rosse al momento.

L’AEMET mantiene allerta arancione per vento, mareggiata e piogge in Galizia e in parte del nord-est peninsulare per giovedì 23 ottobre. Altrove, il rischio giallo interessa gran parte del Nord e i tratti del Mediterraneo, con instabilità diffusa ma meno estrema. Si raccomanda prudenza lungo le coste e nelle aree più esposte al vento.