Allerta Meteo, avviso dell’Aeronautica per la Tempesta Benjamin: “domani burrasca forte in una regione”

Prosegue la fase di Allerta Meteo per il transito della tempesta Benjamin sull’Italia: domani domenica 26 ottobre 2025 attenzione in una regione per “vento forte di maestrale con raffiche di burrasca forte“. In considerazione della situazione, il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 14 di oggi, 25 ottobre 2025, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“.

Di seguito tutti i dettagli nel testo integrale.

Allerta Meteo per la tempesta Benjamin, nuovo avviso dell’Aeronautica Militare

“Previsione di fenomeni intensi emessa alle ore 12 UTC del 25/10/25 in considerazione del transito della tempesta denominata Benjamin, si prevede: dal tardo pomeriggio di domani , domenica 26 ottobre 2025, e per tutta la giornata di dopodomani , lunedì 27 ottobre, vento forte di maestrale con raffiche di burrasca forte sulla Sardegna , con mareggiate lungo le coste esposte;

dalla serata di domani, domenica 26 ottobre, e fino alla tarda serata di dopodomani, lunedì 27 ottobre, stato del mare fino a molto agitato su mar di Sardegna centrosettentrionale e Bocche di Bonifacio".

In riferimento all’allerta meteo, va chiarito che le informazioni relative ai fenomeni meteorologici intensi – in base a quanto precisato dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare – si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche degli eventi meteo previsti. Tali informazioni sono prive di valutazioni connesse all’impatto sul territorio per le quali si deve far riferimento ai bollettini di allerta meteo relativi al Sistema di Allertamento Nazionale che sono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile e sono consultabili alla pagina https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/meteo-idro/allertamento

