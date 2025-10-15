Allerta Meteo Calabria: il maltempo si intensifica, rischio nubifragi sullo Ionio

La Calabria si prepara a un sensibile peggioramento delle condizioni meteorologiche. Un vortice ciclonico in formazione sul Mar Tirreno tenderà a approfondirsi nelle prossime ore, determinando un deciso aumento dell’instabilità atmosferica su gran parte della regione. Tra la giornata odierna e giovedì 16 ottobre, il tempo si presenterà fortemente perturbato, con piogge diffuse e temporali localmente intensi, specie lungo i versanti ionici. Già oggi il cielo apparirà coperto su quasi tutto il territorio regionale, con i primi rovesci che interesseranno Crotonese, Catanzarese e basso Ionio Reggino. Nel pomeriggio, i fenomeni si estenderanno anche al resto della regione, risultando più intensi e persistenti nelle aree interne e sui rilievi.

Temperature in calo e venti in rinforzo

Le temperature massime tenderanno a diminuire, ad eccezione delle coste tirreniche dove i valori resteranno pressoché stabili. Si prevedono punte di +23°C a Reggio Calabria e +21°C a Vibo Valentia, mentre gli altri capoluoghi si assesteranno tra +18°C e +20°C.

I venti soffieranno da est, rinforzando nel corso della giornata e raggiungendo intensità moderate in serata. Sullo Ionio meridionale la ventilazione sarà invece meridionale, contribuendo ad aumentare il moto ondoso, che diventerà molto mosso tra il Golfo di Squillace e il basso Ionio.

Giovedì 16 ottobre: il picco del maltempo

Nella giornata di giovedì 16 ottobre il maltempo raggiungerà la sua massima intensità. Le piogge e i temporali insisteranno soprattutto sul Crotonese, sul basso Reggino e sulle aree interne della regione. Sul resto del territorio, i fenomeni saranno più isolati ma il cielo resterà nuvoloso per gran parte della giornata.

Le temperature minime tenderanno a salire leggermente, mentre le massime subiranno un’ulteriore lieve flessione.

Verso un lento miglioramento nel weekend

Si tratta dunque di una fase perturbata autunnale tipica ma potenzialmente intensa, che richiede attenzione soprattutto per il rischio di allagamenti e smottamenti localizzati nelle zone più esposte. Dalla serata di venerdì è atteso un graduale miglioramento, anche se l’instabilità potrebbe tornare a interessare la regione nel corso del weekend.

