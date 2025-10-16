Allerta Meteo Calabria: la criticità scende da arancione a gialla

Declassata da arancione a gialla l’allerta meteo per la giornata odierna in Calabria, mentre domani, 17 ottobre, il livello giallo è previsto solo per una zona della regione. Come riporta il bollettino diramato dal Centro Funzionale Multirischi, “si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere temporalesco, specie sui settori ionici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento“.

