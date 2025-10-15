Allerta Meteo Calabria: scatta l’allarme arancione, “attenzione sui settori meridionali e ionici”

Elevata ad arancione, in tutta la Calabria, l’allerta meteo per rischio idraulico e idrogeologico per temporali, valida per le giornate di oggi e domani, 15 e 16 ottobre 2025. Sono attese “precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio o temporale soprattutto sui settori meridionali e ionici con quantitativi cumulati puntualmente elevati. I fenomeni saranno accompagnati da attività elettrica. Grandinate e forti raffiche di vento“, si legge nel bollettino diramato dalla Protezione Civile regionale. “Previsto tempo perturbato. Diramata un’ALLERTA ARANCIONE valida per oggi pomeriggio 15 ottobre, e domani 16 ottobre su tutta la Regione“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.