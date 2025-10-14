Allerta Meteo Calabria: vortice ciclonico in arrivo, piogge intense per 72 ore

Dopo diversi giorni di tempo stabile e temperature miti, la Calabria si prepara a un vero e proprio cambio di scena. L’alta pressione, che ha garantito giornate serene e clima gradevole, sta infatti per lasciare spazio a un vortice di bassa pressione in formazione tra il Canale di Sardegna e il Mar Tirreno, pronto a portare maltempo diffuso sulla regione nel corso della settimana. Nelle prossime ore il tempo si manterrà nel complesso tranquillo, con cieli sereni o poco nuvolosi, qualche passaggio di nubi medio-alte su Catanzaro, Crotone e Cosenza, e locali addensamenti sulle aree ioniche del Reggino. Le piogge, se presenti, saranno deboli e di breve durata, limitate all’Aspromonte e alle zone più meridionali. Le temperature rimarranno gradevoli, con un leggero aumento dei valori massimi, mentre mari e venti si presenteranno generalmente calmi o poco mossi.

Mercoledì 15 ottobre: peggioramento deciso con piogge e temporali

Il quadro cambierà in modo netto da mercoledì 15 ottobre, quando l’arrivo del vortice ciclonico porterà piogge abbondanti e temporali anche intensi, soprattutto lungo il versante ionico e nelle zone interne del Catanzarese, del Reggino e del Crotonese. In queste aree, non si escludono fenomeni di forte intensità accompagnati da raffiche di vento e locali allagamenti.

Sul resto della regione, i rovesci saranno più irregolari e di breve durata, ma il contesto rimarrà improntato a una spiccata instabilità autunnale. Le temperature minime aumenteranno leggermente, mentre le massime tenderanno a diminuire, soprattutto nelle zone colpite dal maltempo.

Instabilità fino a venerdì: rischio piogge intense e nubifragi

Secondo le ultime previsioni, le condizioni perturbate potrebbero insistere almeno fino a venerdì 17 ottobre, mantenendo elevato il rischio di piogge localmente intense e temporali autorigeneranti, in particolare lungo le coste ioniche. L’autunno, insomma, è pronto a irrompere con tutta la sua forza anche sulla Calabria.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.