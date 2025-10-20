Allerta Meteo, da oggi cambia tutto: le prime 2 regioni colpite dal maltempo

Allerta Meteo oggi, lunedì 20 ottobre 2025, per un “cambio di scenario” che interesserà diverse regioni, a partire da 2 settori del Paese in particolare: sono infatti “possibili alcuni temporali sul Mar Ligure, Liguria e Sicilia“. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato una previsione probabilistica per la giornata odierna. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

“Un cambio di scenario si appresta sul centro-nord con l’arrivo di una saccatura di origine atlantica, mentre una piccola circolazione depressionaria in quota scorrerà sul Canale di Sicilia. Un Livello 0 al limite con l’emissione di un Livello 1 è stato emesso per il Mar Ligure e le relative aree costiere per piogge intense convettive e trombe marine. Un livello 0 per piogge intense e qualche sporadica tromba marina è stata emesso anche per la Sicilia Orientale“, si legge nel bollettino PRETEMP.

Allerta Meteo per Mar Ligure e Liguria

Dalle prime ore della giornata “l’attivazione di flussi umidi e miti nel boundary layer di Libeccio e scirocco, assieme al transito di una piccola ondulazione in quota, andranno a formare rovesci localmente intensi sul Mar Ligure e in adiacenza all’appennino Ligure di levante dove ci sarà un maggior sollevamento della massa d’aria“, spiega PRETEMP. Tra il pomeriggio-sera “lo spostamento verso oriente della saccatura garantirà una curvatura ciclonica del getto ad elevata diffluenza. Questo intensificherà la convezione in un ambiente termodinamico caratterizzato da un basso CAPE (<500/600j/kg) concentrato nei primi livelli isobarici (CAPE 0-3 km attorno a 200/250 J/kg). In presenza di convergenze a livello superficiale tra flussi di scirocco e di tramontana potranno verificarsi trombe marine con landfall non esclusi. L’elevata PW (>33-36mm) favorirà le piogge intense con accumuli pluviometrici localmente >100mm/24h“.

Allerta Meteo per la Sicilia

Nella prima parte di giornata “sono possibili rovesci, a tratti temporaleschi, sulla Sicilia Orientale. I rovesci potrebbero risultare a tratti insistenti e causare >50 mm/6 ore. Non sono escluse delle trombe marine“, conclude PRETEMP.

