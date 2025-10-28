Allerta Meteo, dal Portogallo arriva la Tempesta di Halloween: forte maltempo in tutt’Italia tra giovedì 30 e venerdì 31

E’ tornato a splendere il sole su gran parte d’Italia, con le ultime piogge residue al Sud tra Calabria tirrenica e provincia di Messina in Sicilia. Il maltempo, però, concederà una tregua molto breve di poche ore. Infatti sull’Italia sta arrivando una nuova violenta perturbazione che giunge dal Portogallo e colpirà rapidamente, tra stasera e domani, la Spagna e la Francia per poi abbattersi nel nostro Paese tra dopodomani, giovedì 30, e il giorno di Halloween, venerdì 31.

Già questa sera i forti temporali si abbatteranno sul Portogallo e su Lisbona, con piogge torrenziali in estensione a buona parte della Spagna, come documenta la mappa del modello Bolam di seguito:

Domani, mercoledì 29 ottobre, il maltempo si estenderà rapidamente anche alla Francia, con piogge torrenziali su Montpellier e il ritorno del maltempo anche sull’Italia, con piogge sparse al Nord/Ovest dove avremo l’inizio del nuovo peggioramento.

Ma la chiamiamo “Tempesta di Halloween” perchè colpirà l’Italia proprio ad Halloween, tra giovedì 30 e venerdì 31 ottobre, provocando forti temporali, venti intensi, mareggiate e piogge abbondanti. Un tempo tempestoso, tipico del cuore dell’autunno e di questa festa di origine celtica celebrata la notte del 31 ottobre. Inizialmente legata al rito di Samhain, che segnava la fine dell’estate e l’inizio dell’inverno, oggi è una ricorrenza diffusa soprattutto nei paesi anglosassoni ma si è diffusa negli ultimi anni ad un po’ tutto il mondo, in modo particolare tra le giovani generazioni, attratti dal fascino del macabro e dalla suggestione del dissacrante che Halloween porta con sé.

Il significato profondo, tuttavia, rimane ed è legato alla meteorologia: il passaggio tra l’estate e l’inverno, e quindi dalla fase più mite dell’autunno a quella più fredda, che proprio in questi giorni, tra fine ottobre e inizio novembre, traghetta l’emisfero settentrionale verso la stagione fredda. E’ ancora presto per gelo e neve, ma sono più vicini rispetto a ombrelloni e costumi dell’estate che fu.

Tutti i dettagli meteo per le prossime ore e i prossimi giorni nel video di seguito:

Il monitoraggio meteo in diretta con tutte le mappe di satelliti, radar, fulminazioni e mappe

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Le Previsioni Meteo per Nord, Centro e Sud Italia

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: