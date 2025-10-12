Allerta Meteo, domenica con rischio pioggia e trombe marine: ecco dove

Allerta Meteo per “qualche episodio di instabilità termoconvettiva e/o diurna” con rischio “piogge e trombe marine” in questa domenica di ottobre, che riguarda, in particolare, 2 regioni del nostro Paese. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato una previsione probabilistica per la giornata odierna. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo: mappa e bollettino

“La circolazione atmosferica a livello sinottico risulta in prevalenza anticiclonica, seppure in fase di allentamento a partire da domenica notte e l’inizio della prossima settimana. Si evidenzia soltanto una lieve ondulazione depressionaria in quota sul Mediterraneo occidentale, associata a formazioni temporalesche piuttosto stazionarie di natura multicellulare tra le Isole Baleari e, localmente, davanti alle coste sud-orientali della Sardegna“, spiega PRETEMP. “Tale configurazione potrà favorire localmente qualche episodio di instabilità termoconvettiva e/o diurna nelle aree interne dell’isola sarda e, in seno a deboli linee di convergenza superficiale dell’umidità collocate in mare aperto, in prossimità delle acque tirreniche più meridionali, con qualche fenomeno circoscritto possibile anche sul Canale di Sardegna e nei dintorni del versante ionico della Sicilia. Un livello 0 di pericolosità è stato posto per piogge e trombe marine“.

