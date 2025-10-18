Allerta Meteo, due Cicloni in arrivo sull’Italia nelle prossime 24 ore: tornano le grandi piogge anche al Centro/Nord

Continua la fase di maltempo che sta caratterizzando in questi giorni l’Italia centro-meridionale: è un sabato di fresco, nubi e piogge tra Abruzzo, Molise e Sud in generale. Una nuova perturbazione, però, è in arrivo dal Nord Africa: si tratta di un Ciclone che tra stasera e domani, domenica 19 ottobre, risalirà il Mediterraneo centrale dalla Tunisia alla Grecia. Forti temporali sono attesi stasera e nella notte su Lampedusa, Linosa,Pantelleria e Malta, ma le piogge interesseranno anche la Sicilia orientale e la Calabria jonica nella giornata di domani, domenica 19 ottobre, con locali nubifragi. Instabilità diffusa nel resto del Centro/Sud con nuove forti piogge in Basilicata, Puglia, Campania, Molise, Abruzzo e anche nel Lazio. Qualche temporale interesserà anche la Sardegna.

Subito dopo, dall’oceano Atlantico arriverà un altro vasto Ciclone che tra lunedì 20 e martedì 21 colpirà il Nord Italia riportando, dopo tre settimane di clima secco e asciutto, le grandi piogge autunnali con forti temporali in Liguria lunedì pomeriggio e fenomeni in estensione al resto del Nord e al Centro nella giornata di martedì, quella caratterizzata dal maltempo più intenso. I fenomeni estremi proseguiranno anche mercoledì 22, scivolando lungo il Centro/Sud, soprattutto (ma non solo) nel versante tirrenico.

Confermata, poi, una risalita calda subtropicale tra giovedì 23 e lunedì 27 ottobre: temperature in forte aumento in tutto il Paese, soprattutto al Centro/Sud, con un weekend dai connotati estivi. Sabato 25 e domenica 26 ottobre in Sardegna e Sicilia avremo picchi di +30°C, valore che si avvicinerà anche in Campania, Puglia, Basilicata e Calabria. Ma attenzione: da martedì 28 tornano freddo e maltempo.

