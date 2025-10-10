Allerta Meteo, ecco dove pioverà oggi pomeriggio: rischio maltempo in 2 regioni

Allerta Meteo per “l’instabilità in alta quota causata dall’aria fredda” che “potrebbe, insieme al riscaldamento radiativo e al lifting orografico, creare i presupposti per l’innesco di qualche cella isolata” in 2 regioni, “con qualche scroscio di pioggia“. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato una previsione probabilistica per la giornata odierna. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo: mappa e bollettino

“La blanda saccatura immersa in un campo anticiclonico evolverà in un cut off relativo in quota posizionato a Sud della Sardegna, cui corrisponderà un piccolo minimo al suolo. Il minimo causerà un’avvezione di aria calda e umida meridionale sul canale di Sicilia incrementando il MLCAPE fino a 2Kj/Kg in mare aperto, creando localmente le condizioni per forti precipitazioni convettive e locali trombe marine in corrispondenza di boundary con correnti orientali. Tuttavia i temporali dovrebbero rimanere complessivamente al largo a causa degli scarsi shear a tutte le quote e della posizione del minimo“, si legge nel bollettino PRETEMP. “L’instabilità in alta quota causata dall’aria fredda potrebbe, insieme al riscaldamento radiativo e al lifting orografico, creare i presupposti per l’innesco di qualche cella isolata sui rilievi sardi e siciliani al pomeriggio, con qualche scroscio di pioggia“.

