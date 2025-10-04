Allerta Meteo Emilia Romagna: domani allarme arancione per vento e mareggiate

Arpae e Protezione Civile regionale dell’Emilia Romagna hanno diramato un’allerta meteo per vento, stato del mare e mareggiate, valida per la giornata di domani, domenica 5 ottobre. È stata emessa allerta ARANCIONE per vento nelle province FE, RA, FC, RN; per stato del mare nelle province di FE, RA, FC, RN e per mareggiate nelle province di FE, RA, FC, RN. Allerta GIALLA per vento nelle province di PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN.

“Nella prima parte della giornata di domenica 5 ottobre è previsto un aumento della ventilazione, che riguarderà i rilievi appenninici con venti sud-occidentali di burrasca moderata (62–74 km/h) e la fascia costiera con venti nord-orientali di burrasca forte (75-88 Km/h), con rinforzi o raffiche di intensità superiore. È previsto mare agitato al largo, con altezza dell’onda superiore a 3,20 metri. Le condizioni del mare sotto costa potranno generare fenomeni di ingressione marina ed erosione del litorale, tenendo conto anche dell’assenza della duna invernale”, si legge nel bollettino di allerta.

“Le precipitazioni previste sui rilievi potranno generare occasionali fenomeni franosi, ruscellamenti lungo i versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nel reticolo idrografico minore”, riporta il bollettino.

