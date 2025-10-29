Allerta Meteo Emilia-Romagna: domani burrasca e rovesci, le zone più colpite

Allerta meteo per “piene dei fiumi, frane e piene dei corsi minori, vento” in Emilia–Romagna: il nuovo avviso, che riporta un codice giallo per parte del territorio, è stato diramato questa mattina dalla protezione civile regionale sulla base delle previsioni Arpae (Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna), ed è valido per l’intera giornata di domani giovedì 30 ottobre. Di seguito il bollettino completo con tutti i dettagli.

Allerta Meteo in Emilia-Romagna, il bollettino

“Allerta GIALLA per piene dei fiumi nelle province di PC, PR, RE, MO; per frane e piene dei corsi minori nelle province di PC, PR, RE, MO; per vento nelle province di PC, PR, RE, MO, BO, FC, RN”. Nella giornata di giovedì 30 ottobre “sono previste precipitazioni intense, localmente a carattere di rovescio con quantitativi puntualmente elevati, più probabili sulle aree montane dell’Appennino centro-occidentale, che potranno generare localizzati fenomeni franosi, ruscellamenti sui versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua con superamento delle soglie 1“, ci legge nel bollettino. “Sono inoltre previsti venti di burrasca moderata (62-74 km/h) da sud-ovest, con possibili rinforzi o raffiche di intensità superiore lungo le aree di crinale di tutta la dorsale appenninica regionale“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.