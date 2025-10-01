Allerta Meteo Emilia-Romagna: domani burrasca, ecco le zone colpite

Allerta meteo per vento forte in Emilia–Romagna: il nuovo avviso, che riporta un codice giallo per parte del territorio, è stato diramato questa mattina dalla protezione civile regionale sulla base delle previsioni Arpae (Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna), ed è valido per l’intera giornata di domani giovedì 2 ottobre. Di seguito il bollettino completo con tutti i dettagli.

Allerta Meteo in Emilia-Romagna, il bollettino

Per la giornata di giovedì 2 ottobre “sono previsti venti di burrasca moderata (62-74 km/h) da nord-est, con possibili temporanei rinforzi, sul settore costiero e sull’Appennino orientale. Pur con valori sotto le soglie di riferimento, per effetto dell’incremento del moto ondoso sotto costa, non si escludono localizzati fenomeni di erosione dei litorali ed interessamento delle spiagge“, si legge nel bollettino.

