Allerta Meteo Emilia-Romagna: “domani burrasca forte e temporali”, le zone più colpite

Allerta meteo per “vento, piene dei fiumi, frane e piene dei corsi minori, temporali” in Emilia–Romagna: il nuovo avviso, che riporta un codice arancione per parte del territorio, è stato diramato questa mattina dalla protezione civile regionale sulla base delle previsioni Arpae (Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna), ed è valido per l’intera giornata di domani giovedì 23 ottobre. Di seguito il bollettino completo con tutti i dettagli.

Allerta Meteo in Emilia-Romagna, il bollettino

Per la giornata di giovedì 23 ottobre “sono previste condizioni di tempo perturbato, con venti sud-occidentali di burrasca forte (tra 74 km/h e 88 km/h) sui crinali appenninici, in particolare quelli del settore occidentale ed orientale; venti di burrasca moderata (tra 62 km/h e 74 km/h) sulle zone collinari/pianure dei settori orientale e occidentale, mentre su quello centrale la ventilazione intensa interessa solo i rilievi e fascia pedemontana“, si legge nel bollettino.

“Sul settore occidentale e sui rilievi centrali sono inoltre previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati. Le precipitazioni sono previste in esaurimento dalla serata, mentre la ventilazione resterà attiva per l’intera giornata. Le piogge previste nel settore occidentale della regione potranno generare localizzati fenomeni franosi, ruscellamento sui versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua con probabili superamenti della soglia 1. E’ atteso un aumento del moto ondoso fino a molto mosso al largo; non si escludono localizzati fenomeni di erosione e inondazione dell’arenile, particolarmente nella costa nord“, conclude il bollettino.

