Allerta Meteo Emilia Romagna, domani forti temporali e vento: rischio frane e piene

Arpae e Protezione Civile regionale dell’Emilia Romagna hanno emesso un’allerta meteo gialla per temporali, frane e piene dei corsi minori, vento valida per la giornata di domani, lunedì 20 ottobre. In particolare, è stata emessa allerta GIALLA per temporali nelle province di PC, PR, RE, MO; per frane e piene dei corsi minori nelle province di PC, PR, RE, MO; per vento nelle province di PC, PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN. Per la giornata di lunedì 20 ottobre, “sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati, più probabili su settore appenninico occidentale, con precipitazioni intense che potranno generare localizzati ruscellamenti sui versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua minori, nonché fenomeni franosi. Sono previsti inoltre venti di burrasca moderata (62-74Km/h) da sud-ovest, con possibili rinforzi o raffiche di intensità superiore, sulla fascia appenninica”, si legge nel bollettino di allerta.

