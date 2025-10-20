Allerta Meteo Emilia-Romagna: “forti temporali e burrasca”, le zone più colpite domani

Allerta meteo per “temporali, criticità idrogeologica e vento” in Emilia–Romagna: il nuovo avviso, che riporta un codice giallo per parte del territorio, è stato diramato questa mattina dalla protezione civile regionale sulla base delle previsioni Arpae (Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna), ed è valido per l’intera giornata di domani martedì 21 ottobre. Di seguito il bollettino completo con tutti i dettagli.

Allerta Meteo in Emilia-Romagna, il bollettino

Nella giornata di martedì 21 ottobre “sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, più probabili sulle aree montane centrali della regione con precipitazioni intense, che potranno generare ruscellamenti sui versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua minori e occasionali fenomeni franosi“, si legge nel bollettino. “Le precipitazioni sono attese tra le ore notturne e fino alle prime ore del mattino con successiva tendenza ad esaurimento. Sono previsti anche venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) dai quadranti meridionali con possibili, temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore, più probabili lungo le aree appenniniche di crinale centro -orientali in attenuazione dalla tarda mattinata“.

