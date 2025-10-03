Allerta Meteo Emilia Romagna: mareggiata attesa domenica 5 ottobre con venti di burrasca

La giornata di domenica 5 ottobre 2025 potrebbe essere segnata da una mareggiata significativa lungo le coste dell’Emilia Romagna. Le ultime analisi indicano un contesto favorevole a venti intensi, moto ondoso in rapido aumento e condizioni meteo-marittime da monitorare con attenzione. Dalla notte sono attesi venti di Scirocco da moderati a forti in mare aperto, capaci di spingere masse d’acqua verso nord dall’Adriatico centro-meridionale.

In mattinata, con il transito di una zona di bassa pressione, si prevede una repentina rotazione a Bora (Nord-Est) con ulteriore intensificazione del vento.

Raffiche fino a 120 km/h e onde oltre i 3 metri

Lungo la costa sono stimate raffiche di burrasca forte 70–90 km/h, mentre in mare aperto potranno raggiungere o superare 100–120 km/h. Il moto ondoso aumenterà rapidamente: mare molto mosso sotto costa (1.8–2.2 m) e agitato al largo (oltre 3 m). Il quadro risulta potenzialmente più severo rispetto all’episodio del 1–2 ottobre.

Rischi costieri e criticità attese

La combinazione tra Bora e onde alte può favorire allagamenti costieri, erosione, disagi alla navigazione e possibili danni nelle aree più esposte. Particolare attenzione a moli, porti, passerelle e stabilimenti balneari.

Piogge locali ma focus sui venti

Il passaggio depressionario potrà portare piogge sparse e locali rovesci, in genere non significativi rispetto al driver principale dell’evento, rappresentato da vento e mareggiate.

Indicazioni operative e monitoraggio

Alla luce dello scenario, è prudente limitare gli spostamenti lungo i tratti costieri durante le fasi di picco, proteggere le attrezzature a riva e seguire eventuali allerte meteo emesse dagli enti competenti. L’evoluzione resta soggetta agli aggiornamenti modellistici delle prossime ore.

In sintesi, domenica 5 ottobre 2025 l’Emilia Romagna potrebbe fronteggiare una mareggiata intensa con raffiche di burrasca e onde fino a 3 metri al largo: un evento da seguire con attenzione per mitigare impatti e disagi lungo la costa.

