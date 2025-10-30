Allerta Meteo Emilia-Romagna: scatta il codice arancione, “attenzione alle piene dei fiumi”

Allerta meteo per “piene dei fiumi, frane e piene dei corsi minori, vento” in Emilia–Romagna: il nuovo avviso, che riporta un codice arancione per parte del territorio, è stato diramato questa mattina dalla protezione civile regionale sulla base delle previsioni Arpae (Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna), ed è valido dalle 12 di oggi giovedì 30 ottobre e per l’intera giornata di domani 31 ottobre 2025. Di seguito il bollettino completo con tutti i dettagli.

Allerta Meteo in Emilia-Romagna, il bollettino

“Allerta ARANCIONE per piene dei fiumi nelle province di BO, RA e per frane e piene dei corsi minori nella provincia di BO.

Allerta GIALLA per piene dei fiumi nelle province di PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA; per frane e piene dei corsi minori nelle province di PC, PR, RE, MO, BO, RA e per vento nelle province di PC, PR, RE, MO, BO, FC, RN“. Nella seconda parte della giornata di oggi giovedì 30 ottobre “permangono condizioni di tempo instabile con precipitazioni che interesseranno principalmente le aree appenniniche centro-occidentali della regione con tendenza ad attenuazione dei fenomeni nella serata“, si legge nel bollettino. “Le precipitazioni in atto e previste determinano piene sui corsi d’acqua del settore centro-occidentale, che si propagheranno nei tratti vallivi con livelli superiori alle soglie 1. Sul fiume Reno si prevede una piena con livelli superiori alle soglie 2 nel tratto montano, in progressiva laminazione verso valle. Le precipitazioni previste sui rilievi centro occidentali potranno generare localizzati fenomeni franosi, ruscellamenti sui versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua montani più probabili e diffusi sul bolognese. Sono ancora previsti venti fino a burrasca moderata (62-74 km/h) sulle aree del crinale appenninico“.

“Allerta GIALLA per piene dei fiumi nelle province di BO, FE, RA”. Nella giornata di domani venerdì 31 ottobre “non sono previsti fenomeni meteorologici significativi ai fini dell’allertamento. Si prevede la propagazione delle piene nei tratti vallivi dei corsi d’acqua del settore centro-occidentale, con livelli prossimi alle soglie 1 sul settore occidentale e superiori alle soglie 1 nel tratto vallivo del fiume Reno. Non si escludono occasionali fenomeni franosi, ruscellamenti lungo i versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua montani a seguito delle precipitazioni dei giorni precedenti“, conclude il bollettino.

