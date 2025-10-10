Allerta Meteo ESTOFEX: “oggi attenzione in una regione italiana, tornado e forti piogge”

Allerta Meteo livello 1 per l’Italia, specificamente in una regione, per rischio di piogge intense e possibilità di trombe marine: il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un avviso valido dalle 8 di oggi venerdì 10 ottobre 2025, alle 8 di domani 11 ottobre. In dettaglio, per la Spagna sudorientale è stato emesso un livello 2, principalmente per piogge eccessive. Un livello 1 circonda il livello 2 per rischi simili, ma con probabilità ridotte. Esiste anche un rischio di tornado isolato. Un livello 1 è stato emesso per la Sardegna orientale, principalmente per forti piogge e rischio di tornado isolato.

Allerta Meteo ESTOFEX, il bollettino

Il bollettino ESTOFEX segnala che un anticiclone stabile sull’Europa occidentale e nordoccidentale blocca le perturbazioni e favorisce la formazione di una profonda saccatura (area di bassa pressione in quota) che si estende dalla Scandinavia fino al Mediterraneo orientale. Aria più fredda e moderatamente umida limita i temporali a livello locale. Tuttavia, una piccola depressione isolata in quota (“cut-off”) sull’area iberica interagisce con aria marina instabile: questa combinazione aumenta il rischio di fenomeni intensi, come forti temporali e precipitazioni localmente abbondanti, soprattutto sulla Penisola Iberica.

Allerta Meteo per la Spagna

Il bollettino ESTOFEX segnala per il Sud/Est della Spagna un’allerta di livello 2 per rischio di piogge eccessive, con possibilità di allagamenti improvvisi. Una corrente umida da mare verso terra diventerà più persistente, favorendo temporali autorigeneranti lungo la costa. In poche ore potranno cadere oltre 100 mm. L’area circostante è in livello 1, con rischio minore ma simile. È possibile anche qualche tromba marina isolata. Dopo le 8 del mattino ora locale, il rischio di piogge intense si concentrerà soprattutto nella provincia di Valencia, dove i fenomeni potrebbero proseguire.

Allerta Meteo anche per la Sardegna

Il bollettino ESTOFEX indica per l’Italia un’allerta di livello 1, specificamente sulla Sardegna orientale, principalmente per rischio di piogge intense e possibilità di trombe marine isolate. Temporali lenti e in gruppo, formatisi sul mare, potranno interessare la costa orientale dell’isola durante la giornata, portando rovesci localmente abbondanti. La maggiore pericolosità riguarda le zone costiere e marine, dove l’umidità elevata e i moti d’aria ascendenti favoriscono lo sviluppo di forti celle temporalesche e fenomeni convettivi localizzati.

