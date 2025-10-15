Allerta Meteo ESTOFEX per l’Italia, piogge estreme e alluvioni lampo: ecco le aree più colpite

Allerta Meteo per piogge torrenziali con rischio elevato di alluvioni lampo: il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un avviso valido dalle 8 di oggi mercoledì 15 ottobre 2025, alle 8 di domani 16 ottobre. In dettaglio, un livello 2 è stato emesso per la Sardegna orientale e un altro per la Sicilia e alcune parti del Sud Italia, principalmente per precipitazioni eccessive. Un livello 1 circonda entrambi i livelli 2 per pericoli simili con probabilità ridotte. Sono possibili alcuni eventi di tromba marina accanto a raffiche isolate con convezione costiera, precisa ESTOFEX.

Allerta Meteo ESTOFEX, mappa e bollettino

Il bollettino ESTOFEX descrive l’evoluzione di una depressione nel Mediterraneo occidentale. Una vasta saccatura (una zona di bassa pressione in quota) si sposta lentamente verso Sud/Est, rimanendo quasi stazionaria tra la Spagna e l’Italia mentre è atteso l’arrivo di una nuova perturbazione dal Nord Europa. Nel frattempo, a Sud/Est della Sardegna si sta formando una depressione più strutturata, visibile nei modelli meteorologici principali. Questa si origina dall’unione di diverse piccole aree di instabilità atmosferica che si concentrano sotto la corrente a getto e davanti alla saccatura principale.

L’aria umida e instabile proveniente dal Mar Tirreno alimenta questa depressione, creando le condizioni per la formazione di un possibile vortice “a cuore caldo”, simile a un ciclone tropicale. Anche senza questa evoluzione, la situazione generale presenta un rischio elevato di piogge molto intense e localizzati episodi di alluvioni lampo soprattutto nell’Italia meridionale, sottolinea ESTOFEX.

Allerta Meteo, il bollettino ESTOFEX per l’Italia

Il bollettino ESTOFEX assegna un livello di allerta 2 (rischio elevato) alla Sardegna orientale, alla Sicilia e ad alcune aree dell’Italia meridionale, principalmente per la possibilità di piogge estreme e alluvioni lampo. Intorno a queste zone è indicato un livello 1 (rischio moderato) per fenomeni simili ma meno probabili. Sono possibili anche trombe marine e raffiche di vento legate ai temporali costieri.

L’incertezza resta alta: l’evoluzione dipende da quale piccola area di instabilità (anomalie di vorticosità potenziale) diventerà dominante. A seconda della posizione e intensità del vortice principale, cambieranno la direzione dei venti, le zone di convergenza e quindi la distribuzione delle piogge più intense.

I rischi maggiori secondo ESTOFEX si concentrano nelle seguenti aree:

Sardegna orientale , se si sviluppa un vortice a Sud o Sud/Est dell’isola, con venti orientali umidi che favoriscono piogge persistenti;

, se si sviluppa un vortice a Sud o Sud/Est dell’isola, con venti orientali umidi che favoriscono piogge persistenti; Coste di Sicilia e Calabria meridionale , dove venti da Sud portano aria calda e umida che alimenta forti temporali costieri;

, dove venti da Sud portano aria calda e umida che alimenta forti temporali costieri; Mar Tirreno meridionale, con grandi sistemi temporaleschi lenti e piogge torrenziali.

In alcune aree potranno cadere 80–150 mm di pioggia in un’ora e fino a 300 mm in 6 ore, causando alluvioni “gravi e localizzate“, soprattutto tra Sicilia nordorientale e Calabria meridionale.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: