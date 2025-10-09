Allerta Meteo ESTOFEX, rischio maltempo oggi in alcune regioni | MAPPA e BOLLETTINO

Allerta Meteo per rischio maltempo oggi in alcune regioni del Paese: il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un avviso valido dalle 8 di oggi giovedì 9 ottobre 2025, alle 8 di domani 10 ottobre. In dettaglio, è stato emesso un livello 1 per la Spagna sudorientale e le aree al largo, principalmente per forti piogge e un evento isolato di tromba marina lungo le coste. Previsto inoltre un livello 1 sul Golfo di Alessandretta per rischio di raffiche isolate, forti piogge e tornado.

Allerta Meteo ESTOFEX, le previsioni per l’Italia

Il bollettino ESTOFEX valido dalle 8 di oggi, giovedì 9 ottobre 2025, alle 8 di domani, prevede per l’Italia condizioni di instabilità. Nessuna area del Paese è compresa nei livelli di allerta 1 o superiori, che riguardano invece la Spagna sudorientale e il Mediterraneo occidentale, dove sono attesi forti rovesci e possibili trombe marine. Sull’Italia, il sistema depressionario che interessa l’Europa sudoccidentale porta un graduale aumento della nuvolosità, soprattutto sulla Sardegna: sull’isola si prevedono cieli nuvolosi e rischio temporali. Un’altra saccatura transiterà velocemente da Nord/Ovest sul settore di Nord/Est, determinando, anche in quest’area, locali temporali.

