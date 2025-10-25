Allerta Meteo Europa, si riaprono le porte dell’Atlantico: piogge eccezionali in arrivo tra Portogallo e Spagna

Dopo settimane dominate da condizioni più secche del normale, l’Atlantico torna a imprimere il proprio marchio sulla Penisola Iberica. Le ultime elaborazioni del modello ECMWF indicano per il 25 ottobre – 9 novembre una sequenza di fronti in rapida successione, con precipitazioni cumulate rilevanti e rischio di criticità idrogeologiche nelle aree più esposte. La riattivazione della circolazione zonale e il posizionamento di saccature in estensione dal vicino Atlantico convoglieranno aria umida sud-occidentale verso la Penisola, esaltando l’effetto orografico lungo i settori esposti. La persistenza del pattern è il fattore chiave per gli alti cumulati.

Portogallo: epicentro degli accumuli

Litorale Nord e Centro : attesi 100–300+ mm , con picchi locali oltre 300 mm tra Minho e Douro Litorale .

: attesi , con tra e . Alentejo e Algarve: piogge frequenti ma più moderate (60–125 mm), comunque significative dopo la recente siccità.

Spagna occidentale e centrale

Il flusso perturbato investirà anche Galizia, Estremadura e Castiglia e León, con fronti atlantici ripetuti e scenari favorevoli a rovesci e temporali. Gli accumuli, localmente abbondanti sui rilievi esposti a ovest, potranno generare rapide risposte idrauliche.

Contrasto mediterraneo

Più ai margini la fascia mediterranea orientale (da Catalunya a Murcia e Almería): qui i modelli stimano totali 5–40 mm, con fenomeni più irregolari e a carattere locale.

Rischi e raccomandazioni

Allagamenti urbani e piene rapide nelle aree storicamente vulnerabili di Nord-Ovest e Centro del Portogallo e Ovest della Spagna .

e nelle aree storicamente vulnerabili di e . Frane sui rilievi costieri e interni esposti ai venti umidi occidentali.

sui rilievi costieri e interni esposti ai venti umidi occidentali. Viabilità: prudenza in caso di piogge intense, visibilità ridotta e fondo stradale scivoloso.

Avviso alla popolazione: seguire gli aggiornamenti e gli eventuali avvisi di IPMA e Protezione Civile. Preparare misure di autoprotezione nelle zone a rischio (caditoie libere, attenzione a sottopassi, spostamenti non essenziali).

In sintesi: tra fine ottobre e inizio novembre la Penisola Iberica entra in una fase dominata dall’Atlantico, con accumuli pluviali molto elevati su Portogallo e Spagna occidentale e contrasto più secco sulle coste mediterranee orientali.