Allerta Meteo Friuli-Venezia Giulia: attenzione da domani pomeriggio, temporali e vento forte in arrivo

“Giovedì sera arriverà un marcato e veloce fronte atlantico, preceduto da un intenso flusso sciroccale“: in considerazione della situazione meteo attesa, la Protezione Civile regionale del Friuli-Venezia Giulia ha diramato un’allerta meteo codice giallo. Dal pomeriggio di domani e fino a sera sono attese piogge, anche temporalesche, intense sui monti, molto intense per alcune ore, specie sulle Prealpi Giulie, da moderate ad abbondanti in pianura, meno sulla costa e sulla Bassa, dove soffierà vento forte di Scirocco che in tarda serata girerà a Libeccio da sostenuto a forte, con probabili mareggiate, si legge nell’avviso. Atteso inoltre vento forte in quota sui monti, con raffiche forti che potrebbero interessare anche le valli. Quota neve oltre i 2500 m fino a sera, solo in tarda serata scenderà a 1500 m circa all’esaurimento della perturbazione che è previsto intorno alla mezzanotte circa.

Venerdì 24 ottobre atteso un miglioramento delle condizioni meteo nella notte, in giornata cielo probabilmente variabile con la possibilità di qualche rovescio sparso.

