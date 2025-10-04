Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia, domani piogge e forte vento: possibili raffiche di Bora fino a 100km/h

La Protezione Civile regionale del Friuli Venezia Giulia ha diramato un’allerta meteo gialla per piogge localmente intense e vento forte su parte della regione. L’avviso sarà in vigore dalla mezzanotte fino alle 14 di domani, domenica 5 ottobre. “Domenica la rapida discesa di un fronte freddo da nord determinerà l’afflusso di aria umida da sudovest in quota, seguito dal veloce ingresso di venti di Bora nei bassi strati. Tra la notte e le prime ore del mattino, la Bora entrerà bruscamente determinando raffiche forti sulla costa e sulla fascia orientale, con possibili raffiche superiori ai 100km/h a Trieste. Soffierà anche vento sostenuto in quota e saranno possibili raffiche moderate da nord o nord-est sull’alta pianura”, si legge nel bollettino di allerta.

“Nella prima metà della giornata saranno probabili piogge in genere da moderate ad abbondanti, anche intense tra Isontino, fascia lagunare, Carso e Trieste. Non si escludono mareggiate tra Grado e Lignano”, riporta il bollettino.

“Il verificarsi di tali eventi – avverte la Protezione Civile – può comportare situazioni di crisi nella rete idrografica minore e di drenaggio urbano, fenomeni di instabilità dei pendii, locali interruzioni della viabilità e problematiche connesse al vento forte a Trieste e Carso e sull’alta pianura friulana nel corso della mattinata”.

