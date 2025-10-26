Allerta Meteo, fronte freddo investe l’Italia nell’ultima domenica di ottobre: oggi temporali e grandine in diverse regioni

Allerta Meteo per gli effetti del passaggio di un fronte freddo in questa ultima domenica di ottobre, con il rischio di grandinate/graupel, piogge intense, raffiche di vento e possibili trombe marine. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato una previsione probabilistica per la giornata odierna. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio nelle prossime ore.

Allerta Meteo: mappa e bollettino

“Una nuova saccatura di origine nord-atlantica approccerà il Centro-Nord Italia con la formazione di rovesci e temporali di debole entità al passaggio di un fronte freddo“, si legge nel bollettino PRETEMP. “Un Livello 0 è stato emesso per il Friuli Venezia-Giulia e il medio-basso versante adriatico per grandinate di piccole dimensioni/graupel, piogge intense ma brevi e raffiche di vento di modesta intensità. Saranno possibili trombe marine sul mar Adriatico, specie lungo la costa Croata. Un secondo Livello 0 è stato emesso per l’Appennino Tosco-Emiliano e il restante versante tirrenico per piogge intense e localmente persistenti, grandinate di piccole dimensioni e trombe marine con possibili landfall specie sulla costa Campana“.

Allerta Meteo per Nord/Est Italia e versante adriatico centro-meridionale

“La saccatura nord-atlantica inizierà ad approcciare le regioni di NE dal pomeriggio fino alla serata e sarà capace di provocare la formazione di convezione low-topped di debole entità in un ambiente con CAPE nell’intervallo di 600-700 j/kg e del tipo Skinny e shear direzionale scarso“, prosegue PRETEMP. “Lo storm-mode risulterà quindi prevalentemente multicellulare data l’elevata unidirezionalità del profilo di vento. I temporali saranno associati ad un’intrusione di una massa d’aria più fredda e secca in media troposfera (-22/-24°C) che potrà causare delle grandinate di piccole dimensioni e/o graupel con locali raffiche di vento convettive modeste“.

L’evoluzione “verso SSE del fronte freddo associato alla saccatura potrà generare temporali sul medio-basso versante adriatico e con possibili trombe marine, specie lungo la costa croata in previsione di un CAPE 0-3km >250/300j/kg e boundary localizzati“.

Allerta Meteo per Appennino Tosco-Emiliano e Centro/Sud

“Sull’Appennino Tosco-Emiliano sarà possibile la formazione di qualche veloce rovescio/temporale di debole intensità quando la saccatura porrà la propria ascendenza sul Nord. Sul centro-sud Tirrenico già dalle ore notturne/mattutine saranno presenti precipitazioni stratiformi e alcuni temporali“. In serata “l’evoluzione del fronte freddo Verso SSE porrà le basi per la formazione di temporali tra Lazio e Campania che potrebbero rigenerarsi per un breve periodo laddove l’interazione con l’orografia locale potrà permetterlo in combinazione con un teso flusso occidentale in quota. In tal caso saranno possibili piogge intense e insistenti esacerbate dell’elevata PW (>30mm). In questa fase sarà presente anche un rischio per il verificarsi di trombe marine con landfalls in virtù di un CAPE 0-3km >200/250j/kg e l’elevata umidità relativa nel boundary layer“, conclude PRETEMP.

