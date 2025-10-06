Allerta Meteo, “giornata spiccatamente instabile”: ecco dove pioverà oggi

Allerta Meteo per rovesci e temporali, con il rischio di trombe marine. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato una previsione probabilistica per la giornata odierna. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo: mappa e bollettino

Nella giornata di oggi, lunedì 6 ottobre, “l’azione di una saccatura nord-atlantica darà luogo ad una giornata spiccatamente instabile su parte del dominio previsionale, in particolare nella prima parte della giornata e tra medio-basso versante adriatico, Mar Ionio e regioni balcaniche centro-meridionali. La fenomenologia più intensa è attesa tra la notte e il mattino, mentre nel corso del pomeriggio si avrà una graduale attenuazione e cessazione delle precipitazioni“, si legge nel bollettino PRETEMP.

Viene emesso “un livello 0 di pericolosità principalmente per la possibilità di residui rovesci, occasionalmente temporaleschi, dalle Marche costiere centro-meridionali al Salento. Altri acquazzoni potranno bagnare al mattino la Sicilia tirrenica e interessare poi la Calabria, con un moto ovest-est. Il livello 0 è valido altresì per la possibilità di trombe marine sul versante adriatico, dati i valori di CAPE 0-3 km localmente superiori ai 200 J/kg“.

Un livello 1 di pericolosità viene emesso, invece, “per la porzione più sud-orientale del dominio previsionale. Qui il rischio maggiore è legato alle piogge convettive intense, con accumuli > 80mm/3h, dati i valori di PWAT fino a 40mm. Il rischio di temporali forti su quest’area del dominio è concreto anche per la presenza di valori di energia potenziale più elevati rispetto al resto del dominio, fino a 1200-1300 J/kg. Non sono da escludere fenomeni di natura multicellulare e una o due supercelle in mare aperto, dati i valori di shear > 25 m/s e di SREH 0-3 km > 200 m2/s2, che potrebbero produrre qualche grandinata di medie dimensioni. Anche in questo caso saranno possibili trombe marine, dati i valori di CAPE 0-3 km ben al di sopra dei 200 J/kg“.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: