Allerta Meteo, Halloween di maltempo in 2 regioni: “temporali forti con piogge persistenti”

Allerta Meteo oggi venerdì 31 ottobre 2025 , “un livello 1 per temporali forti isolati con forti piogge persistenti è stato emesso per Sicilia meridionale e Calabria ionica, specie costiera“. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato una previsione probabilistica per la giornata odierna. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio nelle prossime ore.

Allerta Meteo: mappa e bollettino

“L’evoluzione in cut off della saccatura atlantica andrà ad indebolire i venti a tutte le quote, favorendo la persistenza dei fenomeni convettivi in maniera difficilmente localizzabile e predicibile sui mari meridionali a sud della Sicilia e a sudest della Calabria, che dipenderanno dall’effettiva localizzazione di un minimo chiuso al suolo, che si porterà al pomeriggio sul mar Ionio“, riporta il bollettino PRETEMP. “Un livello 1 è stato emesso per isolate mesolinee/temporali autorigeneranti con piogge forti persistenti tra notte e mattino sulla Sicilia meridionale e tra mattino e pomeriggio in Calabria ionica. Un livello 0 sarà valido per trombe marine. Un livello 0 di contorno è stato emesso per le aree interne per forti piogge e sul Tirreno per forti piogge e trombe marine“.

Allerta Meteo aree Livello 1

“Lungo una convergenza sul mare tra deboli venti meridionali (<10/15 m/s) di una massa d’aria ad alta theta e venti occidentali si svilupperanno diversi nuclei temporaleschi. Il CAPE, di tipo skinny, raggiungerà valori attorno ai 1000 J/Kg in prossimità delle coste e fino a 2000 J/Kg nella zona di Pantelleria e in mare ed abbinato a un basso LCL (100-300 m) e a un PWAT spesso superiore a 35 mm sarà un fattore determinante per forti piogge e trombe marine, le quali però difficilmente giungeranno a terraferma“, spiega PRETEMP. “Dalla posizione della convergenza e della chiusura del minimo nello Ionio dipenderà l’entità del coinvolgimento delle aree costiere: alcuni modelli simulano accumuli di 100-150 mm in 24 h sulle coste calabresi. L’evoluzione pomeridiana/serale vede un minimo chiuso nello Ionio con l’instaurarsi di un debole vento di barriera da NE lungo le coste calabre, per cui probabilmente i fenomeni dovrebbero localizzarsi in mare aperto. Vista l’incertezza si è assegnato comunque un livello 1 anche su queste zone. Non è esclusa, visto la presenza di fattori in parte favorevoli, tra cui deboli shear, un minimo chiuso, SST alte e un piccolo disturbo in quota, un’ evoluzione dell’occlusione verso un sistema del tipo semitropicale sullo Ionio“, concludono gli esperti PRETEMP.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: