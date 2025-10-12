Allerta Meteo, il maltempo assedia la Spagna: ESTOFEX lancia nuovo allarme

Allerta Meteo per una nuova giornata di maltempo estremo, con fenomeni intensi, in una Spagna già martoriata: il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un avviso valido dalle 8 di oggi domenica 12 ottobre 2025, alle 8 di domani 13 ottobre. In dettaglio, un livello 2 è stato emesso per alcune parti della Spagna nordorientale e per le aree costiere, principalmente per piogge eccessive. Un livello 1 circonda il livello 2 per rischi simili, ma con probabilità ridotte. Un livello 1 è stato emesso per l’estremo Est del Mediterraneo, principalmente per raffiche isolate, forti piogge e uno o due tornado.

Allerta Meteo ESTOFEX, il bollettino

Il bollettino ESTOFEX descrive una situazione meteorologica complessa sull’Europa. Un’area di alta pressione stabile interessa il Nord/Ovest europeo, mentre una vasta area di bassa pressione (una saccatura) si estende sull’Est. Un’onda più piccola attraversa la Turchia e interagisce con aria calda e instabile sul Mediterraneo orientale, favorendo temporali. Nel frattempo, la saccatura sul Sud/Ovest europeo si frammenta in piccoli vortici difficili da prevedere.

Allerta Meteo, il maltempo assedia la Spagna

Il bollettino ESTOFEX segnala un’allerta livello 2 per il Nord/Est della Spagna e le zone marine vicine, principalmente per il rischio di piogge eccessive, e un’area di livello 1 attorno con pericolo simile ma meno probabile. Le condizioni atmosferiche (energia e vento in quota) restano simili al giorno precedente, ma con minore supporto dai livelli superiori dell’atmosfera, poiché un vortice si sta dissolvendo in piccoli nuclei instabili. Si prevede quindi una persistenza dei temporali, che tenderanno a spostarsi verso Nord e Nord/Ovest, con possibile rigenerazione (“back-building”) delle celle temporalesche. I modelli meteo risultano incerti sui massimi di pioggia, poiché influenzati dai temporali del giorno prima. In generale, durante il giorno è atteso un rischio di piogge molto intense e localmente alluvionali, con accumuli fino a 100–200 mm in 12 ore. Possibili quindi allagamenti improvvisi e, lungo la costa, anche trombe d’aria isolate.

