Allerta Meteo, imminente nuovo peggioramento: ecco le prime regioni colpite oggi

Allerta Meteo da stasera in 2 regioni per il rischio di rovesci e temporali, grandine e trombe marine. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato una previsione probabilistica per la giornata odierna. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo: mappa e bollettino

Dalla tarda serata di oggi, sabato 4 ottobre 2025, “una linea frontale fredda associata all’avvicinamento di una saccatura atlantica sull’Europa Centro-Settentrionale, approccerà i settori settentrionali del dominio di previsione“, si legge nel bollettino PRETEMP. “Le condizioni cinematiche e termodinamiche più favorevoli all’inizio della convezione sono previsti tra Liguria di levante e Alta Toscana dove MLCAPE sarà intorno a 500 J/kg e DLS di circa 20 m/s, in ulteriore aumento nelle prime ore di domenica. Sono previsti pertanto rovesci o temporali isolati con modesto sviluppo verticale, non forti e con grandine di piccole dimensioni compatibili con un livello di pericolosità 0. Non si esclude altresì la possibilità di trombe marine dati bassi LCL e la concentrazione di energia nei bassi strati“.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: