Allerta Meteo, imminenti piogge estreme e alluvioni lampo: ESTOFEX lancia l’allarme per 3 regioni

Allerta Meteo per una circolazione ciclonica in sviluppo sul Tirreno che potrebbe generare fenomeni meteo estremi in Italia: il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un doppio avviso, il 1° valido dalle 8 di oggi martedì 14 ottobre 2025, alle 8 di domani 14 ottobre, ed il 2° valido per le successive 24 ore. In dettaglio, per le prossime 24 ore è stato emesso un livello 2 per le Isole Baleari e le aree al largo verso Est principalmente a causa di piogge eccessive; livello 2 per il Nord/Est della Sardegna e la Corsica Orientale principalmente a causa di piogge eccessive. Un livello 1 circonda entrambe le aree di livello 2 indicando rischi simili, ma probabilità ridotte. Inoltre, si attendono numerose segnalazioni di trombe marine, sottolinea ESTOFEX.

Il bollettino valido dalle 8 di domani 15 ottobre alle 8 del 16 ottobre riporta un livello 2 per la Sardegna orientale e un altro per la Sicilia e alcune parti del Sud Italia principalmente a causa di piogge eccessive. Un livello 1 circonda entrambe le aree di livello 2 per rischi simili ma con probabilità ridotte. Sono possibili alcuni episodi di trombe marine in aggiunta a raffiche isolate con convezione costiera, evidenzia ESTOFEX.

Allerta Meteo ESTOFEX, mappe e bollettini

La situazione meteo tra oggi e domani

Il bollettino ESTOFEX indica che sul Mediterraneo occidentale prevalgono condizioni debolmente dinamiche, con piogge irregolari e difficili da prevedere. Una debole onda atmosferica si sposta dalla Sardegna verso la Sicilia, indebolendosi, mentre nella notte una seconda perturbazione in formazione sulla Francia meridionale si muoverà verso Sud/Est, intensificando la circolazione ciclonica sul Mediterraneo occidentale. I modelli mostrano la possibilità di una piccola depressione a Sud delle Baleari e un flusso ciclonico più organizzato sul Tirreno durante la notte. È atteso anche un leggero scirocco sul Canale di Sicilia. Queste condizioni favoriranno aree di convergenza dei venti, soprattutto tra Baleari e Sardegna e a Sud/Est della Sardegna, dove potrebbero formarsi temporali isolati. Nel resto d’Europa, invece, continuerà a dominare un flusso fresco e secco da nord che inibisce l’attività temporalesca.

Fenomeni attesi e regioni colpite

Il bollettino ESTOFEX segnala 2 aree principali di allerta (livello 2) per rischio di piogge eccessive: le Isole Baleari orientali e la Sardegna nordorientale con la Corsica orientale. Intorno a queste zone è presente un’area di livello 1, con rischio simile ma minore probabilità. Sulle Baleari, masse d’aria molto umide e instabili (con energia potenziale elevata, oltre 2000 J/kg) possono generare temporali intensi e persistenti, capaci di scaricare fino a 50–80 mm di pioggia in un’ora. Sull’Est della Sardegna e sul Tirreno, in serata e nella notte, il rinforzo dei venti meridionali umidi potrà causare temporali lenti e autorigeneranti, con possibili accumuli di 80–100 mm in poche ore e rischio di flash flood. Sono possibili trombe marine (waterspout) lungo le zone di convergenza dei venti, specie tra Baleari, Sardegna, Corsica e in parte Sicilia.

Allerta Meteo ESTOFEX, il bollettino per 15-16 ottobre

Il bollettino ESTOFEX prevede, tra le 8 del 15 e le 8 del 16 ottobre, una situazione meteorologica complessa sul Mediterraneo occidentale. Una saccatura in quota (zona di bassa pressione atmosferica in alta troposfera) si sposterà lentamente verso Sud/Est, favorendo la formazione di una depressione a Sud/Est della Sardegna. Questa depressione si origina dall’unione di varie piccole aree di aria instabile e tende a organizzarsi sotto una corrente a getto debole.

L’aria calda e umida proveniente dal Tirreno alimenterà forti temporali persistenti, che potranno causare piogge intense e localmente alluvionali, soprattutto nel Sud Italia. Secondo ESTOFEX, esiste inoltre la possibilità, seppur ancora incerta, che la depressione evolva in un sistema simil-tropicale nel Tirreno meridionale nei giorni successivi. Nel resto d’Europa, invece, persiste un pattern stabile e sfavorevole a temporali intensi.

Piogge estreme e alluvioni lampo: i fenomeni intensi attesi e le 3 regioni più colpite

Il bollettino ESTOFEX emette un’allerta di livello 2 per Est Sardegna, Sicilia e parte dell’Italia meridionale, principalmente per rischio di piogge estreme e alluvioni lampo. Un livello 1 circonda queste aree per pericoli simili ma con minore probabilità. L’incertezza principale riguarda quale tra diverse piccole aree di bassa pressione diventerà dominante. A seconda della posizione del vortice, cambieranno venti, convergenze e distribuzione delle piogge.

Tre aree principali sono a rischio:

Est Sardegna , se il vortice si consolida a Sud o Sud/Est dell’isola, con forti piogge da correnti orientali umide;

, se il vortice si consolida a Sud o Sud/Est dell’isola, con forti piogge da correnti orientali umide; Coste di Sicilia e Calabria meridionale , dove venti meridionali portano aria calda e umida che alimenta temporali costieri molto intensi;

, dove venti meridionali portano aria calda e umida che alimenta temporali costieri molto intensi; Tirreno meridionale, con grandi celle temporalesche stazionarie sul mare.

ESTOFEX ha lanciato l’allarme per possibili nubifragi localizzati (fino a 300 mm in poche ore), trombe marine e raffiche di vento, soprattutto tra Nord/Est Sicilia e Sud della Calabria.

