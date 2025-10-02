Allerta Meteo, inizia la fase clou dell’irruzione di freddo polare: l’ingresso artico visibile dallo Spazio! Domani temperature come in pieno inverno!

Fa freddo già oggi sull’Italia, soprattutto nelle Regioni del medio e basso Adriatico. Eppure la fase clou dell’irruzione di freddo polare proveniente dalla Russia, tramite i Balcani, sta iniziando soltanto adesso. La prossima sarà una notte da brividi, con temperature sottozero in alcune aree della pianura Padana e nei fondovalle del Centro Italia. Domani, venerdì 3 ottobre, sarà una giornata storica con temperature come in pieno inverno. Intanto già oggi le massime di Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata sono da brividi.

La colonnina di mercurio, infatti, non ha superato oggi appena +10°C a Macerata, +11°C a Campobasso, +12°C a L’Aquila, +13°C a Pescara, Isernia, Martina Franca e Locorotondo, +14°C a Perugia, Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto, Matera e Altamura, +15°C a Mottola e Pisticci, +17°C ad Avellino, +18°C a Bari, Taranto, Lecce, Brindisi e persino Gallipoli. Sono già queste temperature massime tipicamente invernali, eppure domani farà ancora più freddo, con ulteriori nevicate a quote più basse persino rispetto a quelle già eccezionali di oggi.

Spettacolari le immagini dei satelliti meteo in diretta, che immortalano dallo Spazio l’afflusso dell’aria fredda di origine polare dai Balcani verso l’Italia centro-meridionale:

Tutti i dettagli nel video di oggi:

