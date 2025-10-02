Allerta Meteo, la giornata inizia con forte maltempo: allarme nubifragi e grandine, ecco dove

Allerta Meteo oggi, in particolare nella prima parte della giornata, per forti piogge concentrate, grandine o graupel, forti raffiche di vento e trombe marine. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato una previsione probabilistica per la giornata odierna. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo: mappa e bollettino

“Un cut-off nel campo del geopotenziale sul livello isobarico di 500 hPa, inserito in una vasta saccatura attiva sul comparto balcanico, si porterà dal basso Adriatico allo Ionio nel corso della giornata, mantenendo elevata instabilità sul settore sud-orientale del dominio di previsione, in particolare sul settore orientale di un minimo barico al suolo chiuso sullo Ionio in evoluzione verso sud-est laddove si avrà la confluenza tra flussi freddi settentrionali e ancora miti da ESE, almeno nella prima parte della giornata“, si legge nel bollettino PRETEMP. “Temporali, in particolare lungo il suddetto boundary, saranno probabili sul comparto del basso versante adriatico e ionico, ma più severi sul settore ionico della penisola balcanica compreso nel dominio. I temporali, in genere multicellulari (anche MCS V-Shaped sul basso Ionio), potranno provocare forti piogge concentrate, episodi di grandine o graupel anche con accumulo al suolo (freezing level tra 1800 e 2300 m), raffiche di vento convettive che si sommeranno a quelle sinottiche e trombe marine“.

Un livello 2 “è stato emesso sul settore ionico orientale prospiciente il settore balcanico per piogge intense e abbondanti (localmente >150 mm/24 ore), mentre un livello 1 varrà per grandinate di piccole dimensioni miste a graupel, raffiche di vento e trombe marine“.

Un più esteso livello 1 “è stato attribuito all’area del basso Adriatico e restante settore ionico a est della Calabria per grandine di piccole dimensioni o graupel, raffiche di vento sia sinottiche che convettive (specie su Puglia) e fenomeni vorticosi, in genere trombe marine; per le precipitazioni varrà un livello 0“.

Altrove, “a partire dalle Marche centrali verso sud, si stima un livello 0 per forti ma brevi rovesci; locali grandinate di piccole dimensioni o graupel, e trombe marine sul mare e sulle coste“.

Allerta Meteo aree Livello 2

“La convezione sarà profonda in particolare nella prima parte della giornata, e potrà essere supportata dalla presenza del minimo barico al suolo incline a generare confluenza tra correnti settentrionali e orientali“, spiega PRETEMP. “Il flusso orientale sarà caratterizzato da valori di Theta-E ancora significativi e SBCAPE di poco superiore a 1000 J/kg contestualmente a una PWAT tra 35 e 40 mm. In corrispondenza del boundary frontale si manterrà elevata l’elicità di basso livello in associazione a quote ancora basse di LCL, per cui trombe marine potranno essere piuttosto frequenti (0-3 km CAPE >250 J/kg). Valori alquanto bassi dei restanti parametri di shear (specie DLS e LLS) potranno causare un’evoluzione alquanto lenta dei sistemi convettivi, con l’accumulo di pioggia che appare la criticità più probabile, espressamente nella prima parte della giornata“.

Allerta Meteo aree Livello 1

“Su queste zone i flussi settentrionali o nord-orientali avranno già preso il sopravvento, abbassando tutti i parametri d’instabilità (CAPE<1000 J/kg; Theta-E a 850 hPa<30°C; PWAT<20 mm) ma nel contempo accentuando temporaneamente quelli di shear, specie LLS associato a una moderata elicità lungo boundary di confluenza tra flussi nord-orientali e nord-occidentali, lungo i quali potranno svilupparsi veloci QLCS associati a forti ma brevi rovesci (livello 0); grandine di piccole dimensioni o graupel (possibili accumuli al suolo) e fenomeni vorticosi, in particolare nella prima parte della giornata (livello 1 anche per landspout sulla Puglia) di origine misociclonica, mentre in seguito l’ulteriore rinforzo dei venti sinottici potrebbe ostacolarne l’innesco. Sulle zone interne e appenniniche l’entità delle precipitazioni potrà essere localmente incrementata dal lifting orografico sui versanti più esposti ai flussi da Nord o Nord-Est“, conclude PRETEMP.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: