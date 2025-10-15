Allerta Meteo, l’Aeronautica avverte: “attenzione in 5 regioni”

Allerta Meteo per “precipitazioni intense ed abbondanti a prevalente carattere di rovescio o temporale” che persistono tra oggi, domani giovedì 16 ottobre e venerdì 17 ottobre in 5 regioni del Paese, con rischio criticità. In considerazione della situazione, il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato nel pomeriggio di oggi, 15 ottobre 2025, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“.

Di seguito tutti i dettagli nel testo integrale.

Allerta Meteo, nuovo avviso dell’Aeronautica Militare

“Previsione di fenomeni intensi emessa alle ore 12 UTC del 15/10/25. Nella giornata di oggi, mercoledì 15 ottobre 2025, persistono precipitazioni intense ed abbondanti a prevalente carattere di rovescio o temporale: fino alla mattinata di domani , giovedì 16 ottobre, sulla Sardegna ;

, giovedì 16 ottobre, sulla ; fino al pomeriggio di domani , giovedì 16 ottobre sulla Sicilia ;

, giovedì 16 ottobre sulla ; fino a tutta la giornata di domani, giovedì 16 ottobre, su Basilicata e Calabria, con particolare riferimento al relativo settore ionico. Dalla mattina di domani, giovedì 16 ottobre 2025, e fino al pomeriggio di venerdì 17 ottobre, si prevedono inoltre precipitazioni intense ed abbondanti a prevalente carattere di rovescio o temporale sulla Puglia, con particolare riferimento al settore centromeridionale della regione.

I temporali saranno accompagnati da frequente attività elettrica, locali grandinate sui settori ionici e forti raffiche di vento“.

In riferimento all’allerta meteo, va chiarito che le informazioni relative ai fenomeni meteorologici intensi – in base a quanto precisato dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare – si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche degli eventi meteo previsti. Tali informazioni sono prive di valutazioni connesse all’impatto sul territorio per le quali si deve far riferimento ai bollettini di allerta meteo relativi al Sistema di Allertamento Nazionale che sono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile e sono consultabili alla pagina https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/meteo-idro/allertamento

