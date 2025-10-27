Allerta Meteo, l’Aeronautica Militare avverte: “oggi tempesta in 2 regioni”

Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato un nuovo avviso per fenomeni intensi. Per la giornata di oggi lunedì 27 ottobre 2025 sono previsti venti di föhn fino a burrasca forte o tempesta (Beaufort 9-10, 88-102 km/h) in Valle d’Aosta e nelle vallate alpine del Piemonte. Il föhn è un vento caldo e secco che scende sul versante sottovento delle montagne. Si forma quando l’aria umida sale lungo i versanti esposti al vento, si raffredda e perde umidità sotto forma di precipitazioni; scendendo sul lato opposto, l’aria si riscalda e asciuga, provocando raffiche calde e spesso molto forti. Questo fenomeno può aumentare il rischio di incendi, valanghe e disagi locali, soprattutto nelle vallate alpine.

In riferimento all’allerta meteo, va chiarito che le informazioni relative ai fenomeni meteorologici intensi – in base a quanto precisato dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare – si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche degli eventi meteo previsti. Tali informazioni sono prive di valutazioni connesse all’impatto sul territorio per le quali si deve far riferimento ai bollettini di allerta meteo relativi al Sistema di Allertamento Nazionale che sono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile e sono consultabili alla pagina https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/meteo-idro/allertamento

