Allerta Meteo, l’Aeronautica Militare: “burrasca forte e temporali in 8 regioni”

Prosegue l’Allerta Meteo tra oggi e domani per vento forte settentrionale con raffiche fino a burrasca forte, per mareggiate, e per il rischio di forti temporali, in diverse regioni del Centro/Sud del Paese. In considerazione della situazione, il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 14 di oggi, 5 ottobre 2025, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“. Di seguito tutti i dettagli nel testo integrale.

Allerta Meteo, nuovo avviso dell’Aeronautica Militare

“Previsione di fenomeni intensi emessa alle ore 12 UTC del 05/10/25. Persiste vento forte settentrionale con raffiche fino a burrasca forte e possibili mareggiate lungo le coste esposte: fino alla serata di oggi domenica 5 ottobre 2025 su Marche , Abruzzo e Sardegna ;

, e ; fino al mattino di domani lunedì 6 ottobre 2025 sul Molise ;

; fino alla serata di domani lunedì 6 ottobre 2025 sulla Basilicata ;

; fino alla serata di dopodomani martedì 7 ottobre 2025 sulla Puglia. Si prevedono inoltre: dal pomeriggio di oggi, domenica 5 ottobre 2025 e fino al primo mattino di domani lunedì 6 ottobre 2025, precipitazioni intense, a prevalente carattere temporalesco sulla Calabria tirrenica, in estensione serale anche alla Sicilia settentrionale;

sulla tirrenica, in estensione serale anche alla settentrionale; dal pomeriggio di oggi, domenica 5 ottobre 2025 e fino al tardo mattino di domani lunedì 6 ottobre 2025, stato del mare fino a molto agitato sul mare di Sardegna. I fenomeni temporaleschi sopra citati saranno accompagnati da frequente attività elettrica e forti raffiche di vento“.

In riferimento all’allerta meteo, va chiarito che le informazioni relative ai fenomeni meteorologici intensi – in base a quanto precisato dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare – si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche degli eventi meteo previsti. Tali informazioni sono prive di valutazioni connesse all’impatto sul territorio per le quali si deve far riferimento ai bollettini di allerta meteo relativi al Sistema di Allertamento Nazionale che sono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile e sono consultabili alla pagina https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/meteo-idro/allertamento

