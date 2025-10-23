Allerta Meteo, l’Aeronautica: “Tempesta Benjamin sull’Italia, burrasca forte e temporali in 16 regioni”

Allerta Meteo per il transito della tempesta Benjamin sull’Italia: attese ancora in numerose regioni del Paese “precipitazioni intense ed abbondanti a prevalente carattere di rovescio o temporale“, così come “vento forte con raffiche fino a burrasca forte” e mareggiate sulle coste esposte. In considerazione della situazione, il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 14 di oggi, 23 ottobre 2025, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“.

Di seguito tutti i dettagli nel testo integrale.

Allerta Meteo per la tempesta Benjamin, nuovo avviso dell’Aeronautica Militare

“Previsione di fenomeni intensi emessa alle ore 12 UTC del 23/10/25. Fenomeni intensi entro le prossime 12/18 ore: in considerazione del transito della tempesta denominata Benjamin, persistono fino alla serata di oggi, giovedì 23 ottobre 2025 precipitazioni intense ed abbondanti a prevalente carattere di rovescio o temporale su Liguria di levante, Emilia-Romagna occidentale, alta Toscana, alto Veneto e Friuli-Venezia Giulia. I temporali saranno accompagnati da frequente attività elettrica, forti raffiche di vento e locali grandinate. Persiste inoltre vento forte con raffiche fino a burrasca forte: di foehn da ovest su Valle d’Aosta e Piemonte fino alla serata;

e fino alla serata; dai quadranti meridionali su Liguria , Emilia-Romagna , Veneto , Friuli-Venezia Giulia , Umbria fino alla serata;

, , , , fino alla serata; occidentale sulla Sardegna fino alla serata;

fino alla serata; occidentale su Toscana, Marche, Abruzzo, con particolare riferimento alle zone appenniniche delle relative regioni, fino alla serata di domani venerdì 24 ottobre 2025. Possibili mareggiate lungo le coste esposte, con particolare riferimento a quelle della Toscana. Si prevede fino alla serata di domani, 24 ottobre vento forte occidentale con raffiche fino a burrasca forte: su Lazio , Molise e Campania dal pomeriggio di oggi;

, e dal pomeriggio di oggi; su Basilicata e Calabria dalla serata di oggi. Possibili mareggiate lungo le coste esposte. Si prevede infine, dal pomeriggio di oggi, e fino alla mattinata di domani, stato del mare fino a molto agitato su Mar Ligure e alto Tirreno“.

In riferimento all’allerta meteo, va chiarito che le informazioni relative ai fenomeni meteorologici intensi – in base a quanto precisato dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare – si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche degli eventi meteo previsti. Tali informazioni sono prive di valutazioni connesse all’impatto sul territorio per le quali si deve far riferimento ai bollettini di allerta meteo relativi al Sistema di Allertamento Nazionale che sono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile e sono consultabili alla pagina https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/meteo-idro/allertamento

