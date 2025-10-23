Allerta Meteo Lazio: burrasca forte in arrivo

Il Sistema di Protezione Civile del Lazio ha diramato un’allerta meteo, segnalando “che dal primo pomeriggio di giovedì 23 ottobre e per le successive 18-24 ore sul Lazio sono previsti venti forti dai quadranti occidentali, con raffiche fino a burrasca e burrasca forte sui settori appenninici, e forti mareggiate lungo le coste esposte“. “Le zone di allerta della Regione sono così suddivise: Allerta arancione per vento: Zone A (Bacini Costieri Nord), B (Bacini Medio Tevere), D (Bacini di Roma); Allerta gialla per vento: Zone E (Aniene), F (Bacini Costieri Sud)“, spiega ancora la Protezione civile che consiglia i “comportamenti di autoprotezione consigliati: Evitare di sostare all’aperto, in particolare nelle aree esposte al vento. Ripararsi in luoghi sicuri per evitare il rischio di caduta di oggetti (pali, cartelloni, persiane, tegole, vasi, antenne).Prestare attenzione a strutture mobili come tendoni, gazebo e impalcature. Fissare oggetti su davanzali e balconi per prevenire cadute. Evitare parchi e aree verdi per possibile caduta di rami o alberi. Guidare con cautela auto e moto; fermarsi in caso di forti raffiche. Prestare particolare attenzione in tratti esposti come viadotti e uscite di gallerie; mezzi come furgoni, caravan e veicoli telonati sono più a rischio. Evitare di sostare su pontili e moli lungo le coste“. La Protezione Civile, infine, “invita tutti i cittadini a seguire queste indicazioni per ridurre i rischi legati agli effetti del vento e delle mareggiate“.

