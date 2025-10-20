Allerta Meteo Lazio: domani piogge e temporali

Scatterà nella mattina di domani, martedì 21 ottobre, l’allerta meteo gialla nel Lazio per il maltempo che durerà per le successive 12-18 ore. Sul territorio regionale si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.
