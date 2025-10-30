Allerta Meteo Liguria: codice giallo prolungato sul Levante

“Continua fino a domani mattina questa fase perturbata, breve prolungamento della gialla su C per seguire il passaggio della piena del Magra, comunque contenuta in alveo“: alla luce di quanto successo e delle ultime uscite modellistiche, Arpal ha prolungato l’allerta meteo gialla sui grandi bacini di C, portandola fino alle ore 18 di oggi, giovedì 30 ottobre. Confermate invece le altre chiusure su Centro-Levante (zone B-E) alle 13, e bacini piccoli e medi di C alle 15. Tuttavia, cessata l’allerta, continuerà a piovere soprattutto sul centro levante.

Lo scenario

Il fronte perturbato ha portato precipitazioni per lo più moderate su tutto il territorio regionale. La massima intensità oraria è stata misurata a Mignanego (GE) con 33.2mm/1h, mentre la cumulata più significativa sul territorio ligure è attualmente a Barbagelata (GE) con 155.6mm/24h, riporta Arpal.

La previsione

Nella giornata odierna attese ancora piogge diffuse sul centro levante, che torneranno a intensificarsi in serata, dove non si esclude la possibilità di localizzati temporali forti. Un miglioramento più deciso, seppur temporaneo, a partire dalla mattinata di domani.

I fenomeni

Ancora piogge diffuse soprattutto sullo spezzino e genovesato di levante; qualche rovescio più stazionario o in lentissimo spostamento dal pomeriggio. Venti settentrionali localmente fino a forti (40-50 km/h) sul Centro-Ponente, rafficati agli sbocchi vallivi.

Gli effetti

Gli effetti saranno generalmente localizzati (allagamento strade asfaltate, piccole frane, etc); atteso il passaggio di una piena nei grandi bacini di C, significativa ma comunque ben contenuta in alveo, conclude Arpal.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.