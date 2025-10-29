Allerta Meteo Liguria: imminente perturbazione, stasera scatta il codice giallo

“Nelle prossime ore la nostra regione sarà interessata da un passaggio perturbato in rapido spostamento da ponente verso levante, dove insisterà soprattutto domani mattina una un intenso flusso meridionale nei bassi strati dell’atmosfera“. Arpal ha emanato la seguente allerta meteo gialla per temporali e piogge diffuse in Liguria: Ponente zona A: dalle 22 di oggi mercoledì 29 ottobre alle 10 di domani giovedì 30 ottobre; Centro-levante zone B-E: dalle 22 di oggi mercoledì 29 ottobre alle 13 di domani giovedì 30 ottobre; Levante zona C: dalle 22 di oggi mercoledì 29 ottobre alle 15 di domani giovedì 30 ottobre.

Allerta Meteo in Liguria, lo scenario

La Liguria verrà attraversata da una perturbazione che porterà precipitazioni diffuse in spostamento da Ovest verso Est, spiega Arpal in una nota. A ponente il passaggio sarà piuttosto rapido e si concluderà già nelle prime ore del mattino; a levante l’instaurarsi di locali convergenze di venti nei bassi strati dell’atmosfera all’interno nel contesto di un intenso flusso umido meridionale, potrebbe portare allo sviluppo di rovesci più intensi e persistenti.

Le previsioni

Dalla serata si attendono piogge diffuse dapprima sull’Imperiese, dove i fenomeni dureranno solo per qualche ore, in successivo spostamento su Savonese e Genovesato. Una volta raggiunto lo Spezzino, le precipitazioni potrebbero persistere per parte della mattinata.

I fenomeni

Possibili temporali confinati in mare, piogge diffuse sul territorio ligure e qualche rovescio più persistente nel levante. Non si esclude la formazione di qualche tromba d’aria.

Gli effetti

Attesi effetti generalmente localizzati (allagamento strade asfaltate, piccole frane, etc); atteso il passaggio di una piena nei grandi bacini di C, significativa ma comunque ben contenuta in alveo.

