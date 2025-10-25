Allerta Meteo Lombardia: domani allarme vento forte, le zone più colpite

Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha diramato oggi, 25 ottobre 2025, un’allerta codice giallo per rischio vento forte. Per la restante parte della giornata di oggi 25 ottobre, “permane un flusso in quota dal quadrante occidentale, associato alla parte meridionale di una vasta area depressionaria centrata sul Mar del Nord. Sul territorio regionale si prevedono precipitazioni sui settori alpini e prealpini deboli o molto deboli sparse, nevose oltre 1400 metri circa; altrove assenti o isolata pioviggine. Venti in pianura deboli orientali, tendenti da Ovest dal pomeriggio-sera; in montagna sotto i 1500 metri deboli da Ovest, sui settori retici rinforzi a tratti moderati“.

Per la giornata di domani 26 ottobre “si prevedono precipitazioni assenti, salvo nevischio portato da Nord sui settori retici. Venti da Ovest Nordovest tendenti a rinforzare fin dal mattino sui settori alpini e prealpini a partire dalle quote più elevate di montagna; dalle ore centrali venti in rinforzo graduale anche tra i 700 e i 1500 metri, quindi nel pomeriggio-sera in rinforzo in parte anche fino a quote di pianura, in particolare su Pianura occidentale e su Appennino. Tra 700 e 1500 metri sono previste velocità medie orarie tra 30 e 60 km/h, con raffiche tra 60 e 75 km/h; a quote di pianura e Appennino velocità medie orarie tra 10 e 25 km/h, possibili raffiche tra 35 e 45 km/h. I venti potranno assumere localmente anche carattere di Foehn“.

Allerta Meteo in Lombardia, la mappa di criticità

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.